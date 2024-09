Mezzogiorno al via nuovi investimenti con la Zes Meloni | Competitività e lavoro il sud riparte da qui

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ilcorre. Lo confermano non solo i dati sulla crescita del Pil e sull’occupazione, che hanno raggiunto livelli record, ma ideliberati oggi dal governo nell’ambito della ZES, la misura approvata da Bruxelles che prevede una serie di infrastrutture e decontribuzioni per il Sud.finanziamenti e uno stabilimento farmaceutico a Torre Annunziata La Struttura di Missione istituita dal governo ha firmato due provvedimenti di autorizzazione unica che riguardano, rispettivamente, l’ampliamento dello stabilimento farmaceutico Novartis di Torre Annunziata e la realizzazione di un resort in provincia di Taranto. Il primo progetto rientra nel piano di sviluppo della multinazionale farmaceutica, che punta sul ruolo strategico dello stabilimento campano e prevedeper 80 milioni di euro entro il 2025.