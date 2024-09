Mercato Napoli a gennaio Cammaroto | L’esterno destro è la priorità ecco il profilo ideale

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 13 settembre 2024)a Singo del Monaco per rinforzare la fascia di destra e possibile arrivo di un centrale per ildidel. Con l’avvicinarsi delinvernale, ilsi prepara a rafforzare la rosa con due possibili operazioni strategiche. Secondo l’esperto diEmanuele, l’obiettivo principale per la sessione diè l’acquisto di un esterno, con la pista più calda che porta a Wilfried Singo, attuale giocatore del Monaco. Durante un’intervista su “magazine live” trasmessa su Radio Punto Zero,ha rivelato che, sebbene ilstia considerando anche l’acquisto di un difensore centrale, l’accento è posto principalmente sull’acquisto di un esterno. “Laè Singo del Monaco,” ha dichiarato, sottolineando come la decisione finale dipenderà dalla solidità difensiva della squadra nei prossimi mesi.