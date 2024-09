Maradona rinviato di nuovo il processo sulla morte | i sanitari accusati di potenziale negligenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ilin Argentina per ladi Diego Armandoè stato nuovamente, per la seconda volta. La prima udienza era prevista il 1° ottobre: secondo quanto riferito dal quotidiano Clarin, il tribunale di San Isidro (a nord di Buenos Aires) “ha accolto la richiesta di rinvio dell’udienza” chiesta dai difensori di tre degli otto imputati – il neurochirurgo Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov e lo psicologo Carlos Diaz -, aggiornando ilall’11 marzo del prossimo anno. Originariamente, ilera previsto per lo scorso mese di giugno. Poi ottobre, ora l’ennesimo posticipo.rinvio delè morto all’età di 60 anni il 25 novembre 2020, a causa di uno scompenso cardiaco, esattamente 22 giorni dopo aver subito un intervento chirurgico alla testa per un ematoma subdurale.