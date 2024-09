Mangia in un ristorante del centro e appena esce viene derubato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) La Spezia, 13 settembre 2024 – Ruba un marsupio in pieno, maimmediatamente scoperto e fermato dalla polizia locale spezzina. La scorsa serata, intorno alle 22.30 circa, un sessantenne spezzino richiamava l’attenzione di una pattuglia appiedata della municipale impiegata nei controlli delstorico in prossimità del Museo Lia. Il signore ha raccontato di essere statodel proprio marsupio di colore nero col logo di una nota marca sportiva stampato di bianco, contenente documenti d’identità, tessera sanitaria e varie carte di pagamento, avvenuto mentre si trovava in un vicino locale in via dei Mille. L’uomo è riuscito a fornire una precisa descrizione dell’autore del gesto: una persona di etnia nordafricana, con un cappello da baseball di colorazione chiara ed in sella ad una bicicletta.