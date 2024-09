Il Teatro Spina ospita il tour del film Anywhere Anytime

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Arezzo, 13 settembre 2024 – Torino, Milano, Firenze, Roma, Bologna e Castiglion Fiorentino. Ilildel”, presentato in concorso alla Settimana Internazionale della Critica di Venezia 81. Si chiama “Travolti da un’insolita rassegna cinematografica” ed è una nuova rassegna cinematografica dedicata alle giovani promesse a cura di Farrago e del comune di Castiglion Fiorentino e in collaborazione della Pro Loco. “E’ una rassegna organizzata da Farrago in collaborazione con Marco Bompiani, che è stata accolta a braccia aperte dal comune di Castiglion Fiorentino, che ringraziamo, e dalla Pro Loco. La rassegna ha una cadenza mensile e ad ogni appuntamento, a partire dal 19 settembre, si proietteranno delle produzioni, che prendono in esame temi sociali, principalmente indipendenti a cui saranno presenti anche gli autori e i protagonisti.