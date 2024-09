Il ritorno di De Stasio in Fratelli d’Italia | scintille con la Lega per lo scranno in consiglio comunale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUndi fiamma, l’adesione di Rosetta De. Come sottolineato da lei stessa in occasione della conferenza stampa odierna del partito alla Rocca dei Rettori: “Oggi torno a casa. Alla nascita del partito nel Sannio (il riferimento è alle primarie delle idee di dieci anni fa) tra le prime quattro tessere risultavano la mia e quella di mio marito”. Unche probabilmente però non mette d’accordo proprio tutti, men che mai gli alleati della, che pare siano pronti a chiedere ufficialmente alla Dedi lasciare il raggruppamento “Prima Benevento” in seno aled iscriversi al “Gruppo Misto“. Pungolata sulla questione, Rosetta Deha respinto la richiesta al mittente: “Prima Benevento era un raggruppamento civico, non la lista della”.