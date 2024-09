Il magico mondo di Meloni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 13 settembre 2024) Mi stupisce che questo governo possa vantare successi economici. Sui social diè tutto un fiorire di belle notizie: cresce l’occupazione, cresce il Pil, cresce tutto. Com’è possibile?Letizia Maffeivia email Gentile lettrice, nessuno è più bravo dellaa raccontare le fiabe di Babbo Natale. Giornali e tv non la contrastano e così la gente crede sia roba vera. L’anno scorso annunciò “Italia locomotiva d’Europa” e invece la crescita (0,6%) fu inferiore alla media dell’eurozona (0,8%). Asini che volano. Ora c’è la favola dei dati Istat: “Aumenta l’occupazione, mai così bassa la disoccupazione”. L’Istat considera occupato chi in una settimana “ha svolto almeno un’ora di lavoro”. Un’ora, capisce? Anche il più dannato dei dannati è un beato nelle fiabe della. Ciò che l’Istat in realtà segnala è un crollo del lavoro stabile e un record del precariato.