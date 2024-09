Il circuito di minigolf di San Cipriano diventa protagonista nel campionato nazionale di minigolf

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Arezzo, 13 settembre 2024 – Sabato 14 e domenica 15 settembre, presso ildidi San, si svolgerà un importante evento sportivo inserito neldel Centro Sportivo Italiano, che renderà l’impianto cavriglieseoltre i confini territoriali. La gara che, appunto, è organizzata dal Centro Sportivo Italiano al quale ilè affiliato è una gara amatoriale con partecipazione libera, seppure dietro pagamento di una quota pari a 5 euro per i bambini e 7 per gli adulti. Il programma della manifestazione si articola in due giornate e prevede il sabato pomeriggio la partecipazione e la collaborazione di alcune associazioni del territorio che porteranno le loro competenze e le loro peculiarità, al fine di impreziosire i contenuti dell’evento.