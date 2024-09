Ignazio Boschetto de Il Volo si sposa con Michelle Bertolini | le prime foto della cerimonia

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il matrimonio da favola didel celebre trio di tenori “Il”: fiori d’arancio per. Il cantante, amato in tutto il mondo, ha detto “sì” alla sua compagna, moitalo-venezuelana. L’annuncio del matrimonio era già stato dato lo scorso dicembre, ma ora sui social sono finalmente apparse lee video, celebrata con amici e familiari.sposi: il grande giornoha ufficialmenteto, confermando l’amore che li lega. Il matrimonio di, del trio di giovani tenori “Il”, eBartolini ha riunito gli invitati in uno scenario sogno. L’annuncio del fidanzamento era stato dato dalla stessaa dicembre, quando aveva condiviso con i follower sui social l’anello di fidanzamento ricevuto.