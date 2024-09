I lunghi coltElly a Roma | assalto del Pd alla gestione Gualtieri

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 13 settembre 2024) L'fortezza è cominciato. Del resto, l'ascesa di Elly Schleinguida del Nazareno ha scosso un Pd imploso su se stesso che ora può, e deve, ripartire proprio daCapitale. Qui dove si attende l'Anno Santo non per la grazia urbi et orbi ma per arrivare a quella resa dei conti che si attende dal 2015, da quando cioè i democratici defenestrarono l'allora sindaco Ignazio Marino per consegnare le chiavi della città ai grillini di Virginia Raggi e quelle del partito a Nicola Zingaretti. «Traslocato» quest'ultimo a Strasburgo, si punta dritto sul colle capitolino. Roberto, e soprattutto il «sindaco ombra», Claudio Mancini sono finiti nel mirino dei piani alti del partito con l'obiettivo di creare un nuovo equilibrio in vista delle prossime elezioni comunali.