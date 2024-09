I coreani? Tutti uguali | Bentancur accusato di razzismo per battuta su Son

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 13 settembre 2024) (Adnkronos) – Unainfelice in un’intervista e Rodrigo, centrocampista del Tottenham Hotspur, rischia una squalifica per. L’uruguayano, approdato a Londra dopo l’avventura ala Juventus, in un’intervista ha risposto ad una domanda sul suo compagno di squadra Son Heung-min, esterno sudcoreano e perno del team londinese. “Sonny? Potrebbe essere suo cugino, tanto sonoe si somigliano”, ha dettoironizzando sui tratti somatici del giocatore asiatico. Le parole all’emittente Canale 10 non sono piaciute a numerosi telespettatori che hanno segnalato il caso alla ong Kick It Out, attiva contro ogni forma di discriminazione.si è scusato per la frase e Son ha cercato di archiviare la vicenda dicendo che il suo compagno “ha commesso un errore”.