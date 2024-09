Genova delitto del trapano | indagato il 65enne Fortunato Verduci

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il caso di Maria Luigia Borrelli detta “Antonella”, uccisa con unconficcato nel collo il 5 settembre 1995 a, dopo trent’anni è arrivato a una svolta. Per “ildel” èil, carrozziere di Marassi, incastrato dalle prove del Dna di un parente in carcere per omicidio. La Procura ne ha richiesto l’arresto per il rischio di reiterazione, ma il gip non l'ha convalidato. La Procura ha chiesto l’arresto di: “Può uccidere ancora” La pm che ha seguito il caso sin dall’inizio, Patrizia Petruzziello, ha chiesto l’arresto dinell’atto di appello al Tribunale del Riesame di, lunedì. L’indole violenta – emersa anche dagli atti relativi alla causa di separazione con la moglie, anche se lei non l’ha mai denunciato – secondo la Procura è un elemento che potrebbe indurlo a uccidere ancora.