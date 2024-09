È morto Giorgio Medici L’uomo che portò il Lambrusco nel mondo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 13 settembre 2024) Addio a, uno dei protagonisti indiscussi delvinicolo emiliano, ci ha lasciati all'età di 86 anni. La famiglia, in un comunicato ufficiale, ha voluto ricordarecon queste parole: «Ci lascia oggi un uomo che ci ha insegnato ogni giorno cosa significa essere una famiglia e lavorare con passione, insieme. I suoi principi e valori lasciano una traccia indelebile in tutti noi e nell’azienda. Vogliamo ricordarlo come un grande padre, un grande nonno e un grande imprenditore, che ha sempre saputo vivere il presente con la mente rivolta al futuro. Grazie per il tuo esempio, buon riposo». La sua azienda, oggi in mano alla quinta generazione della famiglia, è considerata un punto di riferimento internazionale per la produzione del vino rosso emiliano.