Coppa Davis 2024 programma oggi venerdì 13 settembre | calendario orari e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ildi13, per quanto riguarda la. L’Italia si gioca un altro pezzo importante di qualificazione all’Unipol Arena di Bologna contro il Belgio verso le Finals di Malaga. Nel gruppo B la Spagna di Carlos Alcaraz vuole mettere in ghiaccio il pass contro una Francia che invece non può più sbagliare. Interessante a Manchester la sfida tra Gran Bretagna e Argentina, mentre a Zhuhai gli Stati Uniti affrontano la Slovacchia. Per quanto riguarda ladelle partite, Sky Sport seguirà tutte le partite del girone dell’Italia più una partita al giorno tra quelle dei restanti tre gruppi, attraverso i propri canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Garantita inoltre lain chiaro su Rai 2 delle sfide dell’Italia; tutti gli incontri saranno infine disponibili sulla piattaformaSuperTennix.