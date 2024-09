Coppa Davis 2024 Argentina-Gran Bretagna 2-1 | vittoria fondamentale dei sudamericani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’si rilancia e rivede Malaga molto più vicina. La squadra sudamericana ottiene unaa Manchester contro i padroni di casa della. Un successo per 2-1, ma già dopo i singolari l’era riuscita a concludere la pratica con le vittorie di Tomas Martin Etcheverry e Francisco Cerundolo. Ai britannici non è bastato il rientro di Jack Draper ed ora per i britannici la situazione si fa particolarmente in salita, visto che avranno lo scontro diretto con il Canada che si trova al primo posto con due vittorie. L’, invece, affronterà la Finlandia e partirà nettamente favorita e con un possibile 3-0 all’orizzonte. Ad aprire le danze per l’è stato Tomas Martin Etcheverry, preferito a Sebastian Baez nel primo singolare.