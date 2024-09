Camera di commercio Irpinia-Sannio webinar sul Fondo regionale per la crescita | quasi 400 imprese on line

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ladi, in collaborazione con l’assessorato alle Attività produttive della Regione Campania e con Sviluppo Campania, ha organizzato uninformativo dedicato alper la– II Edizione, la misura della Regione Campania che prevede uno stanziamento di oltre 93 milioni di euro di fondi Fesr Campania 2021-2027. “Ilper la– dichiara l’assessore alle Attività produttive della Regione Campania Antonio Marchiello– è un’iniziativa strategica volta a sostenere lecampane nei loro processi di innovazione e di rafforzamento della competitività. Le risorse messe a disposizione consentiranno alle PMI e ai liberi professionisti di finanziare investimenti per un importo fino a 150.000 euro, con un contributo aperduto del 50% e un finanziamento a tasso zero per la restante parte”.