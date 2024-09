Annapurna Interactive | il team di sviluppo al completo lascia la compagnia ecco cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 13 settembre 2024) Scandalo in casa: secondo un report di Jason Schreier presente sulle pagine di Bloomberg, l’intero(oltre 20 dipendenti) di, la divisione videoludica di, si è dimesso in massa, come forma di protesta, in seguito ad una disputa con la proprietaria Megan Ellison. Stando alle dichiarazioni del giornalista Schreier, che ha ottenuto queste informazioni tramite una fonte rimasta anonima, il presidente di, Nathan Gary, avrebbe chiesto alla proprietaria di, Megan Ellison, di separare la divisione videoludica per renderla un’azienda indipendente e distinta. La trattativa però non è andata a buon fine e proprio per questo motivo l’interodiha deciso di abbandonare la