All’Anfiteatro Martesana di Milano la terza edizione di Fuori Asse Festival

(Di venerdì 13 settembre 2024)– Dal 20 al 22 Settembre 2024 appuntamento con ladia cura dell’Associazione Quattrox4.(in collaborazione con con Cascina, Nina’s Drag Queens e Crea Productions all’interno diè Viva) tre giorni di eventi gratuiti. In scena tre spettacoli open-air di compagnie internazionali di circo contemporaneo, impegnate in importanti tournée europee: WE AGREE TO DISAGREE del Collectif Malunés Grande compagnia che propone uno spettacolo partecipativo in volo a grandi altezze e che porta il pubblico a interrogarsi sui processi decisionali collettivi. ONE SHOT del Collectif Protocole Performance di giocoleria altamente sperimentale che lavora sul linguaggio dell’improvvisazione site specific, creando spettacoli completamente adattabili al luogo e al contesto.