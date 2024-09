Adda e Po sempre più vicini Ciclabile tra Maleo e Corno pronta a decollare in autunno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Sono ben 118, un vero e proprio record, le imprese che hanno partecipato al bando di gara per la realizzazione della nuova pistache collegheràGiovine, in fregio alla provinciale 193. La base d’asta era di oltre un milione e 70 mila euro e, dopo l’approvazione provvisoria della graduatoria, l’aggiudicazione è andata ad una ditta della provincia di Mantova. Dunque comincia il conto alla rovescia verso il cantiere che si insiederà per rendere più sicuro il percorso di bici e pedoni lugno i quattro chilometri che separano i due paesi della Bassa. L’intervento è molto importantenell’ottica di collegare l’attracco sull’, nella zona di Pizzighettone ( in buona parte laesiste già fino a), al fiume Po.