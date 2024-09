Ubriaco aggredisce un parente e anche i carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024)sempre in prima linea nella prevenzione e il controllo del territorio. In un intervento avvenuto a Falerone, idel posto, coadiuvati dai colleghi di Montottone, hanno denunciato un 20enne moldavo domiciliato a Penna San Giovanni per resistenza a pubblico ufficiale, tentate percosse e minaccia aggravata. Il giovane, in evidente stato di ebbrezza, mentre disturbava la clientela di un bar, ha minacciato di morte unapresente, tentando di aggredirla. In seguito alla resistenza da parte del ragazzo, i militari hanno dovuto utilizzare lo spray urticante per immobilizzarlo. Dopo l’intervento, il 27enne è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Fermo per le cure necessarie.