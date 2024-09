Topi a scuola la rabbia dei genitori | Ora il Comune faccia mea culpa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Una folla di bambini eieri mattina all’ingresso della sede dei Salesiani, in trepidante attesa della campanella d’inizio del nuovo anno scolastico. A scaldare gli animi, però, non è stata solo l’eccitazione per il ritorno sui banchi, ma anche la, la frustrazione e il disagio vissuti dalle famiglie a causa dello spostamento dal plesso Medi. Almeno per la prima settimana di lezioni sarà infatti l’edificio in viale Don Bosco a ospitare gli alunni della primaria – sede temporanea scelta dalin accordo con la dirigente scolastica dell’Istituto Fermi, Federica Lautizi –, permettendo così gli interventi di derattizzazione, sanificazione e pulizia dello stabile Medi iniziati a seguito di segnalazioni per la presenza di. Stessa situazione vissuta dai bambini delladell’infanza Agazzi, al momento accolti dallaAndersen di Piediripa.