Star Wars | Disney viene denunciata per l’apparizione di Peter Cushing in Rogue One

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 12 settembre 2024)e Lucasfilm hanno una nuova causa in corso, per l’uso dell’immagine del defunto attorenel film spin-off diOne: AStory, nel 2016. Secondo i rapporti, la società cinematografica londinese Tyburn Film Productions ha ottenuto la decisione formale di un giudice di intraprendere un’azione legale contro la, citando un accordo presumibilmente firmato connel 1994, che dava loro diritto di veto sulla ricreazione della sua immagine utilizzando effetti speciali.One ha fatto proprio questo, usando la CGI per scambiare il volto delle sembianze dicon un controfigura (l’attore della HBO Guy Henry) al fine di ricreare Grand Moff Tarkin, il ruolo interpretato dain: A New Hope (1977).