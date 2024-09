Speak No Evil intervista a James McAvoy | La mascolinità non è sbagliata | quella tossica sì

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 settembre 2024) "Non c'è niente di male nell'essere mascolini. È laa esseree anche, a volte, labeta":, protagonista diNo, remake americano dell'omonimo film danese, in cui interpreta l'emblema della. In sala dall'11 settembre. "O ci vai con i tuoi amici, o non si fa amicizia in vacanza. È questo il messaggio del film!" ci dice sorridendo, che inNo, remake americano dell'omonimo film danese del 2022, ha il ruolo più difficile. È Paddy, praticamente l'emblema della: violento, prevaricatore e manipolatore. In vacanza in Italia con la compagna, Ciara (Aisling Franciosi), incontra una famiglia americana, i Dalton. Fanno amicizia e scatta l'invito nella sua casa di campagna in Inghilterra. Loro accettano. Ma non sarà una convivenza facile.