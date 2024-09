Speak No Evil esordio in terza posizione al Box Office ITALIA

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 12 settembre 2024)No, reboot dell’horror scandinavo, ha esordito inal Box, davanti ancora i soliti Beetlejuice Beetlejuice e Cattivissimo Me 4. Nella giornata di ieri, mercoledì 11 settembre, il botteghino nazionale ha segnato un incasso complessivo di 642 mila euro, con un -39% rispetto allo stesso weekend del 2023, ed un -24% rispetto allo scorso di weekend. Beetlejuice Beetlejuice si è confermato in primacon un nuovo incasso da 179 mila euro, per un totale di 2,2 milioni. Cattivissimo Me 4, in seconda, ha raccolto altri 133 mila euro, ed ora viaggia con un totale di 14,08 milioni, con “Minions 2” oramai nel mirino (14,78 milioni): lo supererà entro domenica. Come anticipato, la versione hollywoodiana diNoha esordito al terzo posto con un incasso da 66 mila euro, ed una media per sala di 315 euro.