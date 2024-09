Sicurezza la mobilitazione dei comitati | Abbiamo paura ora basta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Firenze, 12 settembre 2024 - Sono pronti a scendere in strada iriuniti nel coordinamento Insieme per lache, alla luce dei ripetuti atti vandalici e colpi alle attività , si ritroveranno sabato14 settembre alle ore 14 in via del Ponte alle Mosse (angolo via Spontini). Dietro lo striscione Chiediamo, i rappresentanti delle varie zone torneranno a rivolgere una richiesta di aiuto e maggiore attenzione alle istituzioni. "I furti sulle auto in sosta e le spaccate sono all'ordine del giorno. La situazione non è più tollerabile, noi residentia uscire di casa" sottolinea Simone Gianfaldoni, presidente del coordinamento Insieme per la. "La scelta della location, nel quartiere di San Jacopino e vicina alle Cascine, non è casuale - riprende -. In questo momento, è una delle zone che stanno soffrendo di più".