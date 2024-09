Senza tregua forse il miglior film di Van Damme nel suo periodo d' oro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024)Iris ore 21.10. Con Jean Claude Van, Lance Henriksen e Yancy Butler. Regia di John Woo. Produzione Usa 1993. Durata: 1 ora e 37 minuti LA TRAMA Un'avvocatessa non trova più il padre. Per le ricerche si rivolge a un giovane che conosce come gran uomo d'azione. E difatti costui scopre presto che fine ha fatto il padre. E' caduto vittima di una banda di mercenari che organizza safari metropolitani. vere e proprie cacce all'uomo per il sadico piacere di alcuni ricchi annoiati in cerca di sensazioni forti. Il giovane s'avvicina troppo alla banda e diventa anche lui una preda umana. Ma è tostissimo. I cacciatori se la vedranno brutta PERCHÈ VEDERLO Perchè è uno deii (ile)di Vannel suodi maggior voga. E non c'è da stupirsi.