Sagra Musicale La sfida della Bohème

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Una versione ’tascabile’ de “La“ di Giacomo Puccini in una produzione esclusiva di 90 minuti, nata con l’obiettivo di promuovere l’opera e farla conoscere al grande pubblico, soprattutto delle giovani generazioni. Eccolo, l’evento più attesoUmbra che per la prima volta porta su un palco il format “Operacorto“ ideato dal tenore Gianluca Terranova (foto sopra). Il progetto debutta domani alle 21 al Morlacchi con repliche martedì 17 al Mancinelli di Orvieto e mercoledì 18 al Comunale di Todi. In scena l’Orchestra da Camera di Perugia (foto sotto) diretta dal maestro Enrico Bronzi e due cast di giovani e talentuosi artisti, selezionati e diretti da Terranova, tenore che ha calcato i più grandi teatri d’opera e che ha un legame speciale con l’Umbria.