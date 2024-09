Ravenna | un docufilm per rivivere l' emozione di ' Romagna in fiore' | ecco quando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 settembre 2024 - Lunedì 23 settembre alle 21, il Teatro Alighieri diospiterà la proiezione, in prima assoluta, di unperinsieme l'di 'in', la rassegna (che ha visto come partnerFestival e Trail) di otto eventi gratuiti che lo scorso maggio, nel segno del green, ha visitato alcuni dei territori più duramente colpiti dall’alluvione nel 2023. Ildi Dario Tognocchi e Gerardo Lamattina dedicato a ‘in’ sarà proiettato in presenza dei tanti amici che hanno reso possibile quegli straordinari appuntamenti: da Faenza a Riolo Terme, da Brisighella e Modigliana a Tredozio, Galeata, Conselice, Sarsina fino alla località La Torraccia della cooperativa C.A.B. TER.RA.