Rapinatore ucciso a Viareggio Salvini | Se non fosse stato un delinquente non sarebbe finita così Morassut Pd | Aberrante è istigazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Un dramma conseguenza di un crimine“.il vicepremier Matteodefinisce l’omicidio del 47enne algerino Said Malkoun, investito di proposito con il suv dall’imprenditrice balneare Cinzia Dal Pino, 65 anni, subito dopo averla rapinata della borsa (video). “La morte di una persona è sempre una tragedia e la giustizia dovrà fare il proprio corso”, premette il leader della Lega, solo per poi ribaltare la prospettiva: “Se l’uomo che ha perso la vita nonun, non. Voi cosa ne pensate?”, chiede ai suoi follower sui social. Parole che, denuncia il deputato Pd Roberto, “quasi giustificano la reazione da legge del taglione, col rischio di istigare altre persone a compiere gesti folli di questo tipo. Un rappresentante delle istituzioni non dovrebbe esprimersi in questo modo, col rischio di creare problemi di pubblica sicurezza.