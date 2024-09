Polizia locale di Napoli | in sette mesi 785 controlli su parcheggio abusivo

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di giovedì 12 settembre 2024)– Nell’ambito dell’intensificazione deial fenomeno dei parcheggiatori abusivi, il Comando diMunicipale di, su indirizzo del Prefetto diMichele di Bari e del Sindaco Gaetano Manfredi, ha avviato una azione di contrasto specifica, concordata con l’Assessore allaMuncipale e Legalità Antonio De Iesu. Sono stati predisposti servizi mirati per l’identificazione dei soggetti che svolgono tale attività e per la repressione della sosta selvaggia, con l’ausilio dei carri attrezzi per la rimozione dei veicoli in sosta irregolare. Nel corso di tali interventi, programmati nella prima decade dimbre, con ulteriori servizi di contrasto predisposti in occasione dell’evento di calcioParma del 31/08, sono stati identificati 32 soggetti che svolgevano l’attività di parcheggiatore, di cui 19 deferiti all’A.G.