Padel | Leandro Augsburger pronto per scalare la classifica?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un 2004per approdare nelle posizioni che contano delinternazionale? Questa è la grande speranza di, giocatore argentino che si sta facendo notare per il suo grande talento all’interno di uno dei movimenti sportivi più in espansione del mondo. Ma quali sono i piani nel prossimo futuro del sudamericano?, voglia diladel“Il mio obiettivo è di continuare ad aumentare il ritmo per puntare a vincere il più possibile ela. Chiave del successo? Si passano molte ore in campo e questo si riflette anche nel privato – le parole diriportate da Il Corriere dello Sport –. Per me è importante mantenere un buon rapporto di amicizia con il partner e proprio per questo, spetta a ciascuno di noi superare gli ostacoli insieme, come deve fare una vera squadra.