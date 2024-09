Milan Cardinale | C’è una grande opportunità di riportare il club ai fasti di un tempo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Quello che sto cercando di fare è portare ciò che ho imparato in 30 anni in America nel calcio europeo. C’è unadiilaidi un“. Sono queste le parole del presidente di RedBird Gerry, intervenuto nel corso dell’evento IMG x RedBird summit di mercoledì, come riportato dal Financial Times.ha puntato il dito sull’ingresso di fondi di private equity nel mondo dello sport. Un interesse da parte dei fondi che ha portato a una serie di valutazioni “massicciamente gonfiate” basate su “nozioni semplicistiche” riguardo alla futura crescita del settore, con un impatto “negativo per l’ecosistema. Si tratta del mio settore che sta entrando nello sport. Il problema del mio settore è che sono gestori di asset. Vogliono solo acquistare, e questo non è positivo per le aziende basate sulla proprietà intellettuale”.