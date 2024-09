Micheal B Jordan dirigerà e interpreterà un nuovo film per Amazon

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) Dopo aver infranto i record al botteghino per un debutto alla regia con Creed III, Michael B.sembra aver messo gli occhi sul suo prossimo incarico da regista. Come riferisce Deadline,ha firmato per dirigere Il caso Thomas Crown perMGM Studios, che distribuirà ilin esclusiva nei cinema di tutto il mondo. Come precedentemente riportato,dovrebbe anche recitare nele produrlo tramite la sua Outlier Society insieme a Elizabeth Raposo. Outlier Society ha un accordo cinematografico di prima visione e un accordo televisivo generale conMGM.