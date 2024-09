Meteo | svolta autunnale in Toscana temporali e tracollo termico Le previsioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Firenze, 12 settembre 2024 – “La, come il resto della Penisola, crollerà tra giovedì 12 e venerdì 13 nell'autunno”. Lo afferma ilrologo Lorenzo Tedici. I 30 gradi toccati in molte città tra cui Firenze saranno dunque solo un ricordo rispetto a quello che succederà nelle prossime 48 ore: in alcune città avremo il dimezzamento delle massime. Quasi tutto il Centro-Nord nella giornata di venerdì 13 oscillerà su massime pienamente autunnali, intorno al valore che negli ultimi giorni rappresentava la minima: 20 gradi. Una temperatura che, negli ultimi anni, raramente si è registrata per più giorni a settembre; e questa fasesarà piuttosto lunga.