Liguria Bucci candidato con un tumore con metastasi | Capisco i dubbi ma me la sento Se mi rimangono tre anni di vita li spenderò così

(Di giovedì 12 settembre 2024) Affrontare una campagna elettorale, e candidarsi a governare una Regione fino al 2029, con uncon. Marcoè uno a cui l’energia non manca, ma la sensazione è che una sfida del genere possa essere troppo anche per lui. Il sindaco di Genova ha scoperto a fine maggio di avere un cancro in fase avanzata ai linfonodi del collo: è stato operato di urgenza il 3 giugno, dopodiché ha iniziato un lungo percorso di radioterapia e immunoterapia. Ieri, a sorpresa, ha accettato la candidatura alla presidenza dellaper il centrodestra. E il pensiero non può non tornare a Jole Santelli, morta nel 2020 dopo appena otto mesi dal suo insediamento alla guida della Calabria, a cui si era candidata nonostante la malattia.però manifesta ottimismo in un’intervista al Corriere: “sulle mie condizioni di salute, sono legittimi. Ma ho detto che me la