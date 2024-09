L’evento dedicato alla filiera casearia è giunto alla terza edizione

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 12 settembre 2024) A pasta filante, erborinati, spalmabili. Ma anche a latte crudo, a crosta fiorita, con o senza lattosio. Quello del formaggio è un mondo sconfinato e sorprendente, dimostrazione di come una semplice reazione chimica primaria possa dare origine a prodotti totalmente differenti nel sapore ma anche nella consistenza. Un ingrediente fondamentale della nostra tradizione, protagonista dei maggiori successi del Made in Italy nel mondo, ma anche causa delle più grandi polemiche relative al fenomeno dell’Italian Sounding. Non a caso, anche quest’anno, laha fatto numeri da record, sia all’interno del mercato italiano che all’estero.