L’Era Glaciale 6 | John Leguizamo conferma il nuovo film

(Di giovedì 12 settembre 2024) I 20th Century Studios starebbero sviluppando unsul, ilcapitolo del franchise dal 2022, ma anche apparentemente il primo sequel completo delda prima dell’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney e della chiusura dei Blue Sky Studios. In unepisodio di Wait Wait Don’t Tell Me di NPR, l’attoreha dichiarato che “stanno per fare6”., che dà la voce a Sid il bradipo, ha anche recitato un po’ per i conduttori e ha parlato di quanto sia difficile convincere i bambini piccoli ad accettare l’idea dei doppiatori. Il primodelè stato distribuito da Blue Sky e Fox nel 2006. Da lì al 2022 avrebbe ispirato altri cinque lungometraggi, sette cortometraggi, due speciali per le vacanze e una serie televisiva, intitolata Scrat Tales.