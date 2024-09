Lavoro Mattarella Morti e incidenti offesa per coscienza collettiva

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 12 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Lee glisulsono una intollerabileper la. Svolgere un’attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società non può e non deve implicare rischi per l’integrità degli individui”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della presentazione della relazione della commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni diin Italia, in un messaggio inviato alla presidente, Chiara Gribaudo. “La sicurezza nelè condizione necessaria per rendere effettivo il diritto fondamentale e inalienabile alla salute, tutelato dalla Costituzione, che non può trovare limiti nella mancanza o nella inadeguatezza di misure idonee a rendere ile i luoghi ove esso si svolge sani e privi di pericoli”, aggiunge il capo dello Stato.