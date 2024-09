Joey Saputo il presidente romantico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Sono stata molto contenta chesia diventato bolognese come cittadino onorario. Ancora più contenta del fatto che Joy, dei suoi dieci anni di presidenza alla guida del Bologna, abbia ricordato, tra i vari allenatori che ha avuto, soltanto l'indimenticabile Sinisa, non a caso bolognese onorario pure lui, sottolineando come Bologna sia stata per Mihajlovic una seconda famiglia. Grazieper quello che hai fatto comedel Bologna calcio, ma soprattutto per la tua sensibilità. Maddalena Petroni Risponde Beppe Boni Bologna ha una passione sfrenata per il calcio, una passione romantica, identitaria che va al di là dei risultati del momento. Infatti la città nei mesi scorsi ha celebrato lo scudetto del 1964 con un impegno e un coinvolgimento comuni a pochi, ha fatto il replay con la qualificazione per la Champion League osannandola come se la Coppa l'avessimo vinta.