Il passaggio di soldi non è stato dimostrato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) FERRARA Non c’è la prova deldel denaro, i fantomatici cinquemila euro che secondo le accuse dell’ex compagno di Barbara Paron – ex sindaco di Vigarano Mainarda ed ex presidente della Provincia – lei avrebbe incassato dall’imprenditore Parid Cara, per ottenere ’facilitazioni’ sulla pratica Ca’ Bianchina. Né il racconto dell’ex compagno di Paron, Daniele Cesari èritenuti credibile dai giudici del Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, che hanno assolto Paron (difesa Denis Lovison) dall’accusa di corruzione e la moglie dell’imprenditore, Lorenza Benati (difesa Simone Bianchi ed Enrico Ferri) da quella di favoreggiamento. Nelle 34 pagine delle motivazioni della sentenza di assoluzione, vengono ripercorsi in sintesi i momenti salienti del processo e spiegate le ragioni dell’assoluzione.