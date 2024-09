Forlì punta su Parravicini | Può sbocciare E il play ha fiducia | Posto giusto per me

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) "Ho sceltoperché sono ambizioso e voglio far parte di un progetto con queste caratteristiche. Sento di essere alnel momentodella mia carriera". Concetti chiari, ridotti all’osso ma molto significativi. È di poche parole Matteomaker-guardia di 190, classe 2001, uno dei nuovi acquisti dell’Unieuro. Ma sono parole giuste, che lasciano il segno. Varesino, con la passione per la montagna e tutto ciò che in esso si racchiude, è un prodotto del vivaio della Pallacanestro Varese dove esordisce in A1 in una partita nel corso della stagione 2017/18.