F1 GP Azerbaijan 2024 Baku dà il via al double header urbano Lotta aperta per il Mondiale costruttori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) Dopo una settimana di pausa, la Formula Uno si appresta a vivere una sorta dicittadino, poiché nel giro di sette giorni si correrà per due volte in tracciati urbani, seppur a distanza di migliaia di chilometri l’uno dall’altro. Si comincia questo fine settimana a, dove si disputerà il Gran Premio di Azerbaigian. Siamo reduci dal trionfo ferrarista di Monza, un’affermazione conquistata grazie ad una strategia audace che ha saputo sfruttare al meglio i pregi della SF-24. Il successo di Charles Leclerc e il quarto posto di Carlos Sainz hanno rilanciato le ambizioni della Scuderia di Maranello nel. A conti fatti, la Ferrari può legittimamente coltivare la speranza di imporsi nella classifica riservata ai team. Il distacco da una Red Bull in piena crisi tecnica è di 39 punti, quello da una McLaren solida, ma sciupona, è di 31 lunghezze.