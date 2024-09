F1 GP Azerbaigian 2024 Perez | Fiducia alta a Baku per me Dobbiamo tornare a lottare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Arrivo qui con un atteggiamento molto più positivo rispetto agli ultimi fine settimana. Senza dubbio Monza è stata molto difficile. Quindi spero che saremo più vicini ai leader rispetto allo scorso fine settimana”. Lo ha detto Sergio, pilota della Red Bull, nel giovedì dedicato ai media prima del weekend del GP didi F1: “Penso che in questo momento, con il pacchetto che abbiamo, questi due circuiti,e Singapore, dovrebbero essere i migliori, le prossime due gare dovrebbero essere le nostre migliori. Quindi spero che saremo più competitivi qui. Ma se saremo in grado di risolvere il problema, allora possiamo. Speriamo che entrambe le vetture siano davanti, questo sarà l’obiettivo.” Due vittorie e cinque podi per Checo da queste parti, ed è il campione in carica su questa pista: “Laè sicuramentein questo circuito.