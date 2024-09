Emily in Paris 4 – Parte 2 la recensione | una storia che non cambia

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 12 settembre 2024) La serie:in4. Creata da: Darren Star. Genere: Commedia/Romantico. Cast: Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Ashley Park, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount. Durata: 5 episodi/35 minuti circa. Dove l’abbiamo vista: In anteprima stampa su Netflix Trama:e Gabriel sembrano finalmente insieme nonostante le difficoltà rappresentate dalla gravidanza di Camille. I due, infatti, sono decisi a non reprimere più i sentimenti che provano l’uno per l’altro. La situazione, però, sembra destinata a complicarsi nuovamente portando la coppia a separare le proprie strade per delle incomprensioni. A questo si aggiunge anche una nuova avventura, professionale e sentimentale, che portaverso la città eterna.