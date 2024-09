Da ragazzino consegnavo la frutta e dalla signora Palumbo andavo più volentieri oltre che la mancia mi accoglieva | lo confessa Stefano De Martino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il nuovo conduttore di “Affari Tuoi”,De, si è raccontato a “Cinque minuti” di Bruno Vespa. Il ballerino ha raccontato di quando, da, ha fatto il fruttivendolo: “Ero nel fiore degli anni ela. C’era lada cuipiùdi altri clienti,che lamisempre e lo racconto anche nei miei spettacoli teatrali. Per lei facevo la selezione della”. Il padre non voleva che intraprendesse la carriera nel mondo della danza: “Non voleva che ballassi perché è un ex danzatore e quindi conosceva gli stenti della vita d’artista. Ha provato a dissuadermi in tutti i modi, ma a dieci anni si è dovuto rassegnare”. Anche Deè alle prese con i doveri di padre nei confronti di Santiago, avuto dall’ex compagna Belen Rodriguez.