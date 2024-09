Cuccioli di lupo a Bagno a Ripoli Il video diventa virale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024)(Firenze), 12 settembre 2024 - Da qualche giorno circola sulle chat dei cittadini diunamatoriale. Riprende un gruppo di lupi, sembrano tutti dei, senza la presenza di un esemplare adulto. In tutto sembrano 9. Il, che porta la data dell’avvistamento avvenuto il 16 agosto alle 7.37 del mattino, potrebbe essere stato registrato da una telecamera disorveglianza privata da parte di un cittadino. La strada è di campagna, la zona non si sa. Chi inoltra, suggerisce di fare attenzione perché ci sono esemplari di lupi in giro per il territorio. Anche il Comune diha ricevuto questa segnalazione. “Ci è arrivato una settimana fa – ci dicono dall’ufficio del sindaco -. Come da prassi in questi casi, l'amministrazione lo ha immediatamente inviato alla task force regionale che è competente in materia di lupi”.