Critiche sul concorso pubblico archiviato il procedimento | Chiusolo non diffamata

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Tribunale di Benevento ha emesso una sentenza di archiviazione in relazione ala carico di Luigi Bocchino, Alberto Mignone e Rosa De Stasio, indagati per presunte dichiarazioni diffamatorie nei confronti di Mariagrazia. Questa la decisione, presa dal Giudice per le Indagini Preliminari, dott. Roberto Nuzzo, durante l’udienza in camera di consiglio, dopo aver esaminato gli atti dele le opposizioni presentate dalla parte offesa. Mariagrazia, ex Consigliere Comunale e Assessore del Comune di Benevento, aveva presentato una querela alla Procura della Repubblica di Benevento, sostenendo di essere stata vittima di dichiarazioni diffamatorie da parte degli indagati.