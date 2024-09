Coppa Davis 2024 Olanda-Brasile per rientrare in corsa nel gruppo dell’Italia riscatto per Cechia e Cile?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) Terza giornata della fase a gironi dellae giunge il momento per alcune squadre del secondo match da affrontare con l’obiettivo stampato in testa di arrivare a Malaga. Continua questa competizione piena di contraddizioni e piuttosto inspiegabile nel suo format per una presenza di pubblico insufficiente nei giorni in cui non è presente la squadra di casa e per match tutt’altro che di richiamo per i giocatori in campo. Su tutti stiamo parlando deldi Zhuhai: si affronteranno Germania ein questo giovedì con i tedeschi che hanno vinto per 3-0 il primo tie contro la Slovacchia con la coppia di singolaristi Hanfmann e Marterer e il doppio rodato formato da Krawietz/Puetz.che invece ha perso contro gli Stati Uniti per 3-0 perdendo tutti e tre i match al tiebreak del terzo set: servirà un