Coppa Davis 2024 | l’Italia batte il Brasile 2-1

(Di giovedì 12 settembre 2024) La sfida tra Italia enel Gruppo A dellasi è conclusa con la vittoria degli azzurri per 2-1, grazie ai successi nei singolari di Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. La vittoria degli azzurri ha illuminato il torneo di tennis per la. Tuttavia, il doppio italiano, composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, è stato fermato dai brasiliani, che si sono imposti in tre set. Ecco come si è sviluppata la giornata di tennis., foto Ansa – VelvetMagBerrettini apre con una vittoria netta Il primo match della giornata ha visto Matteo Berrettini affrontare il giovane talento brasiliano João Fonseca. Berrettini, nonostante il lungo stop a causa degli infortuni, ha dimostrato una forma eccellente. Con il suo potente servizio e un diritto devastante, ha dominato il match, chiudendo con un netto 6-4, 6-3.