Como Fabregas | Importanti filosofia e sistema di gioco ma dobbiamo fare punti

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il tecnico delCescè pronto a sfidare il Bologna nella prossima giornata di Serie A: “Mi piace l’ambiente caldo, – dice in conferenza stampa – aiuta la squadra, i tifosi ci hanno dato molto anche l’anno scorso. Durante la pausa abbiamo lavorato bene, sono soddisfatto, siamo pronti. Abbiamo recuperato Baselli e Verdi. Barba non ci sarà“. Il Bologna – secondo– e’ “un team da Champions. Hanno nazionali e molto talento, sono più avanti di noi. Nel calcio non conta soltanto il risultato ma. Sonolae ildi, però si gioca per vincere“. Audero pronto all’esordio: “Reina ha fatto molto bene e contribuito a dare fiducia ai compagni. Ora tocca ad Audero. Ho fiducia in entrambi, non è una scelta definitiva”.